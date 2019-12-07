سلة – سيدات سبورتنج يكتسحن إينرجي البنيني بفارق 46 نقطة

اكتسح فريق سبورتنج لسيدات كرة السلة نظيره إينرجي البنيني 104-56 في افتتاح مباريات بطولة إفريقيا لكرة السلة.

ويقع سبورتنج في المجموعة الأولى بجوار فرق إنتر كلوب الأنجولي، ووصيف النسخة السابقة بجانب إينرجي، ووزارة جبل النار النيجيري.

وتقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وسيلتقي سبورتنج السبت مع إنتر كلوب الأنجولي البطل التاريخي للمسابقة بواقع خمس مرات.

وتقام البطولة في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

صور المباراة تصوير: رنا محمد - وليد رضا



























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