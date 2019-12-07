بالفيديو – إنتر يفشل في كسر صمود روما ويكتفي بالتعادل

فشل فريق إنتر في كسر الصمود الدفاعي لفريق روما ليكتفي بنقطة التعادل في القمة الإيطالية.

إنتر تعادل بلا أهداف مع روما في القمة الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

كتيبة أنطونيو كونتي كانت الأقرب للتسجيل طوال أحداث المباراة لولا تألق أنطونيو ميرانتي حارس روما إلى جانب دفاع الذئاب.

أولى فرص إنتر جاءت بعد 8 دقائق فقط من تسديدة لاوتارو مارتينيز التي مرت بجوار القائم بقليل.

وكاد لوكاكو أن يستغل خطأ دفاعي من روما ولكن تسديدته تألق أمامها ميرانتي حارس الذئاب.

ومع انطلاق الشوط الثاني تألق حارس روما مجددا أمام أخطر فرص إنتر عن طريق ماتياس فيتشينو.

تسديدة ماتياس كادت تهز شباك روما لولا تألق أنطونيو.

وشارك إدين دجيكو في الشوط الثاني مع روما بدلا من دييجو بيروتي.

لاعبو إنتر طالبوا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 69 بداعي لمسة يد، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو لم يحتسب الحكم ركلة جزاء واستمر اللقاء بشكل طبيعي.

وقبل نهاية اللقاء كاد لاوتارو مارتينيز أن يسجل هدفا قاتلا لإنتر لولا تدخل في اللحظات الأخيرة من جانلوكا مانسيني.

تدخل مانسيني في اللحظات الأخيرة حرم إنتر من هدف قاتل والانتصار في القمة الإيطالية.

ووصل إنتر للنقطة 38 في صدارة الدوري التي قد يفقدها لصالح يوفنتوس في حالة انتصار الأخير أمام لاتسيو.

بينما وصل روما للنقطة 29 في المركز الرابع.

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