ملاكمة - حدث تاريخي.. السعودية تستقبل إعادة نزال جوشوا أمام رويز

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية إقامة نزال الملاكمة بين البريطاني أنطوني جوشوا أمام المكسيكي أندي رويز على الأراضي السعودية.

نزال تاريخي إعادة لنزالهما الذي أقيم في يونيو الماضي وانتهى بمفاجأة تاريخية وفوز المكسيكي رويز على جوشوا.

وسيقام النزال في السابع من شهر ديسمبر في مدينة الدرعية في السعودية على ألقاب العالم للوزن الثقيل.

من الدرعية، النزال الكبير والذي يترقبه العالم بعنوان الثأر للبريطاني جاشوا أو تأكيد التفوق للمكسيكي رويز #نزال_الدرعية_التاريخي pic.twitter.com/L7Wxc3eZVb — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 9, 2019

النزال الأول

لم يتوقع أي شخص في العالم انتصار المكسيكي رويز على البريطاني البطل جوشوا في نزال يونيو الماضي.

جوشوا كان بطل العالم وقتها ولم يخسر أي نزال طوال مسيرته في عالم الملاكمة.

حامل ذهبية أولمبياد لندن عام 2012 لعب 22 نزالا قبل مواجهة رويز، وانتصر في الـ 22.

لم يسبق لأي ملاكم أن نجح في الانتصار على جوشوا في أي نزال. 22 نزالا = 22 انتصارا من بينهم 20 بالضربة القاضية.

في المقابل، يعد رويز، وعلى الرغم من سجله الجيد في الملاكمة، مغمورا بالمقارنة بـ جوشوا.

رويز صاحب الـ 29 عاما صاحب الوزن الزائد لم يكن من الأساس هو منافس جوشوا الأساسي في النزال، بل الأمريكي جاريل ميلر.

الكل كان في انتظار نزال جاريل ميلر أمام جوشوا، ولكن الملاكم الأمريكي فشل أكثر من مرة في تخطي فحوصات المنشطات الخاصة بإقامة النزال.

ومن هنا تم وضع الملاكم المكسيكي رويز في وجه جوشوا.

بداية النزال كانت طبيعية ومنطقية وسيطر جوشوا على الأجواء وأسقط رويز أكثر من مرة، قبل أن تتحول الأمور تماما من الجولة الثالثة وحتى السابعة.

المكسيكي نجح في إسقاط جوشوا 3 مرات قبل أن يقضي عليه تماما في الجولة السابعة بالـTKO – الضربة القاضية الفنية – ليُسقط البريطاني للمرة الرابعة.

وفشل جوشوا في الوقوف على قدمه مجددا، ليعلن الحكم المفاجأة ربما الأكبر في تاريخ الملاكمة الحديث، وانتصار رويز.

وأصبح رويز وقتها هو أول مكسيكي في التاريخ يحقق ألقاب الوزن الثقيل.

ويكفي ذكر ما قاله رويز عقب النزال لتعلم جيدا مدى الإنجاز الذي حققه.

"لا أصدق. مازالت لا أصدق. أعجز عن التصديق أن هذا الأمر واقعي".. رويز بعد الانتصار على جوشوا.

فهل يُعيد رويز كتابة التاريخ في نزال الإعادة في السعودية، أم ينتقم جوشوا؟ لننتظر ونرى.

في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، المكسيكي آندي رويز يعيد نزال البريطاني أنطوني جوشوا يوم 7 ديسمبر في الدرعية على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل. ترقبوا إعلان التفاصيل الخاصة بتذاكر النزال ومفاجآت كبرى مصاحبة #نزال_الدرعية_التاريخي pic.twitter.com/Og0rljtEDB — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) August 9, 2019

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