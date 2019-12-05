"الجمعة السوداء".. كورييري ديللو سبورت تثير الجدل بالعنصرية قبل لقاء إنتر وروما

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 14:16

كتب : FilGoal

لوكاكو - إنتر - الدوري الإيطالي

في الوقت الذي يحارب فيه الطليان العنصرية وتفشيها الظاهر في السنوات الأخيرة في الملاعب، تسبب عنوان الصفحة الرئيسية لجريدة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية في إثارة الجدل قبل مواجهة إنتر وروما في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي إنتر وروما في ملعب جوسيبي مياتزا بافتتاح الجولة غدا الجمعة، واستخدمت الصحيفة عنوان "الجمعة السوداء" في إشارة إلى التخفيضات الهائلة في الأسعار حول العالم على المنتجات والسلع.

وتواجد كل من ثنائي مانشستر يونايتد السابق، روميلو لوكاكو مهاجم إنتر وكريس سمولينج مدافع روما في الصفحة الرئيسية.

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ولاقى ما قامت به الصحفية الإيطالية ردود أفعال غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي في ظل معاناة الكرة الإيطالية من العنصرية في الأشهر الأخيرة.

كما استهجن حسابات أندية روما وإنتر وميلان على وسائل التواصل الاجتماعي ما قامت به الصحيفة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وقعّت فيه الأندية على خطابا تطالب فيه بوضع معايير من أحد الحد من العنصرية في ملاعب كرة القدم.

ولم تبد الصحيفة الإيطالية أي رد فعل حتى الآن.

وعانى الموسم الماضي كل من كاليدو كوليبالي مدافع نابولي ومويس كين مهاجم يوفنتوس من العنصرية، كما تسببت العنصرية في إثارة غضب لوكاكو أمام جماهير كالياري سابقا الموسم الجاري، وكل من فرانك كيسي وماريو بالوتيلي أمام هيلاس فيرونا.

لكن المثير أن جماهير أندية إنتر وبريشيا دافعت عن هتافات الخصم ولم تصفها بالعنصرية بل تستهدف إثارة اللاعب من أجل إخراجه من أجواء اللقاء.

ويتألق ثنائي مانشستر يونايتد السابق، رفقة إنتر وروما، إذ سجل لوكاكو 8 أهداف في الدوري الإيطالي، كما يقدم سمولينج أداء دفاعيا مميزا رفقة ذئاب العاصمة.

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