ليكيب: بوجبا قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد

قرر الفرنسي بول بوجبا الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي ويُفضّل الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ويعد يوفنتوس الإيطالي من بين الأندية المحتمل أن يلعب لها الفرنسي حال قرر بشكل نهائي الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

تقرير "ليكيب" أضاف أن لاعب الوسط الفرنسي يُفضل الانتقال لصفوف ريال مدريد عن العودة إلى يوفنتوس مجددا.

ويسعى يوفنتوس في إعادة بطل العالم مع منتخب فرنسا إلى صفوفه بعدما رحل عام 2016 مقابل 105 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية تمتد حتى 2021.

الفرنسي البالغ 26 عاما حصد 8 ألقاب محلية مع يوفنتوس ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

ويضع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد مواطنه على رأس أولوياته من أجل دعّم خط وسط الملكي.

وكان بوجبا من أكثر اللاعبين ارتباطا بالانتقال لصفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم بين الطرفين.

ولم يخض بوجبا سوى 6 مباريات فقط الموسم الجاري آخرها كان في شهر ديسمبر الماضي بعد إصابته في الكاحل أمام أرسنال.

ولعب بوجبا بقميص مانشستر يونايتد 148 مباراة سجل خلالها 31 هدفا وصنع مثلها خلال 4 مواسم.

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