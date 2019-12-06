برعاية في الجول.. مكادى هايتس تستضيف الجولة الثالثة من بطولة مصر للراليات الصحراوية

تستضيف مدينة "مكادي هايتس" بخليج مكادى في محافظة البحر الأحمر إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة الجمهورية للراليات الصحراوية لعام 2019.

وتنظمه شركة بوصلة مصر بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر ونادي السيارات والرحلات المصري برعاية وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والبيئة، وذلك في الفترة من12 إلى 14 ديسمبر الجاري، وبمشاركة 30 فريقا من سيارات الرالى المجهزة خصيصا للسباقات وسيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة.

ويرعى FilGoal.com مسابقة "مكادى هايتس رالي 2019" إعلاميا ضمن رعاة الحدث الرياضي.

وتتضمن مسابقة "مكادى هايتس رالي 2019" جولتين، وتقام الجولة الأولى في مدينة مكادى هايتس من خلال تجهيز مضمار لسيارات الدفع الرباعي 4×4 غير المعدلة، في حين تقام الجولة الثانية داخل الصحراء الشرقية لسيارات الرالي فقط والمعدلة لسباقات الصحراء بمسافة 300 كم.

ويتماشى "مكادى هايتس رالي 2019" مع النقاط الإرشادية للاتحاد الدولي للسيارات FIA من حيث السلامة والأمان والاشتراطات.

ويبدأ التسجيل للرالي يوم 12 ديسمبر، على أن يبدأ السباق الفعلي على مدار يومين.

ويُخصص اليوم الاول 13 ديسمبر لسباق سيارات الدفع الرباعي 4×4 ولاستعراض السيارات المشاركة في السباق وفقرات ترفيهية عديدة داخل مدينة مكادى هايتس.

وفي اليوم الثانى 14 ديسمبر يقام سباق الرالي داخل الطرق الوعرة لمسافة 300 كيلومتر لسيارات الرالي المجهزة للسباق وسيتم إعلان النتيجة في حفل كبير يعقد مساء بمكادى هايتس مول.

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