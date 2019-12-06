بطولة جديدة.. أبطال كوبا ليبرتادوريس يجتمعون في "سوبركوبا" من أجل مونديال الأندية 2021

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 11:13

كتب : إسلام أحمد

كوبا ليبرتادوريس

أعلن أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أن الـ 25 فريقا أبطال بطولة كوبا ليبرتادوريس عبر تاريخها سوف يخوضون بطولة قارية جديدة.

البطولة الجديدة تُدعى "سوبركوبا سود أمريكانا" ومن المقرر أن تقام في 2020 ويتأهل طرفي النهائي منها إلى بطولة كأس العالم للأندية 2021.

ولم يُحسم نظام البطولة بعد أو حتى موعد إقامتها، ومن المنتظر إعلانها في السابع عشر من ديسمبر الجاري.

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وتعد الأندية البرازيلية والأرجنتينية الأوفر حظا في عدد المشاركة نظرا لنسبة الأندية الفائزة بالبطولة القارية الأكبر.

وتشارك الأندية التالية والتي سبق وأن حققت لقب كوبا ليبرتادوريس بين 1960 و2019 خلال 60 نسخة.

البرازيل (10): سانتوس – ساو باولو – بالميراس – كورنثيانز – فاسكو دا جاما – فلامنجو – جريميو – إنترناسيونال – كروزيرو – أتليتكو مينيرو.

الأرجنتين (8): ريفر بليت – بوكا جونيورز – سان لورينزو – راسينج كلوب – إندبندينتي – إستوديانتيس – فيليز سارسفيلد – أرجنتينوس جونيورز.

كولومبيا (2): أوناس كالداس – أتليتكو ناسيونال

أوروجواي (2): ناسيونال – بنيارول

باراجواي (1): أولمبيا

تشيلي (1): كولو كولو

الإكوادور (1): ليجا دي كيتو

ولم تحصد أندية فنزويلا وبيرو وبوليفيا أي لقب للبطولة الأكبر على مستوى الأندية في القارة اللاتينية.

وتمتلك أمريكا الجنوبية 6 مقاعد مؤهلة لكأس العالم للأندية 2021 المقرر إقامتها في الصين بين شهري يونيو ويوليو وتضم 24 فريقا حول العالم.

ووفقا لبعض التقارير فأن فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2019، وإندبندينتي ديل فالي الإكوادوري بطل كوبا سود أمريكانا 2019 ضمنا مقعدا في كأس العالم.

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