القيعي: ظرف طارئ مثلما حدث مع الزمالك في مباراته الإفريقية = أهلا بك في استاد الأهلي

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 - 02:04

كتب : FilGoal

استاد السلام

يرى عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتسويق والتعاقدات أن الحصول على حق انتفاع ملعب السلام وتسميته باستاد الأهلي لديه فوائد فنية وأدبية وتسويقية عديدة.

وقال القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "إنه استاد نموذجي، يضم كل متطلبات الأندية المميزة، سيشرفنا، الأهلي يعرف كيف يحافظ على المنشأة وبأفكارنا وجهدنا سيحدث تطوير، فهو إضافة لمكانة الأهلي ومفيد للحقوق التجارية وللنواحي الفنية بشأن نقل التدريبات إليه قبل المباريات المهمة".

وأضاف "لم نحتكر استخدام الاستاد، لأن فريق الإنتاج الحربي سيلعب عليه، وكذلك ظرف طارئ مثل مباراة الزمالك في السلام، أهلا بك في ستاد الأهلي، بالطبع".

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وكان الزمالك قد واجه أزمة في مباراته ضد جينيراسيون، استدعت إلغاء اللقاء بعد انسحاب الفريق السنغالي اعتراضا على نقلها إلى برج العرب قبل إعادة اللقاء في ملعب السلام.

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وأشار "هذا هو تبادل المصالح والتعاون لإنجاح أمر ما مهم تحتاجه البلد، الاستاد به ملحقات عديدة، وإدارة الإنتاج الحربي أبرمت اتفاقا ماديا محترما مع الأهلي، ولديهم ثقة في مسؤولي الأهلي واسمه ويساعد في تسويق باقي أنشطة الملعب".

واستطرد "هذا المشروع اتجاه مفيد لمكاسب فنية أخرى، مثل مد شرايين الأهلي لأماكن لم يصلها من أكاديميات ومدارس بخلاف أن ستاد التتش يتنفس بنقل التدريبات في الأوقات الحرجة، طالما أن هناك ملعبين فرعيين واستراحة فندقية، تؤدي لسلامة الصحة النفسية وليس عنابر تضم 6 أو 10 لاعبين في غرفة واحدة".

وأردف عدلي القيعي "هذا يقودنا للتسويق الخارجي باستضافة فرق وعمل معسكرات ومباريات دولية، فهي نقلة أخرى".

وأتم حديثه في هذا الشأن "من المؤكد أن مجلس الإدارة يرى مغانم عديدة، أهمها فكرة أن يكون لك ملعبا خاصا، لم يكن ينفع أن يكون الأهلي بلا ملعب".

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