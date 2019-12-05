خاص مدرب العبور: ما فعله أبو قير يمنع أي مفاجأة ضد سموحة.. وتدربت مع مدحت شلبي

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 22:39

كتب : رضا السنباطي

مدحت قنديل مدرب العبور

يؤمن مدحت قنديل المدير الفني للعبور أحد أندية دوري الدرجة الثالثة أن انتصار أبو قير للأسمدة على الإنتاج الحربي سيمنع حدوث مفاجآت أخرى في كأس مصر وخاصة حينما يواجه هو سموحة بقيادة مدربه حسام حسن.

وقال قنديل لـFilGoal.com: "حسام حسن لا يعرف المفاجآت ولا يوجد لديه أي فارق بين المباريات الودية والرسمية فهو يهتم بكل المباريات التي يخوضها".

وأكمل "شاهدنا مباريات سموحة الأخيرة ونسعى لتقديم أداء قوي يليق بنا في أول ظهور لنا في كأس مصر".

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وواصل مدرب العبور "خضنا مبارياتنا في كأس مصر خارج ملعبنا وأثر ذلك علينا في الدوري بالهزيمة في أربع مباريات من ثمانية فنحن الفريق الوحيد من مجموعة الجيزة المتواجد في كأس مصر".

ويلتقي العبور مع سموحة غدا الجمعة في استاد الإسكندرية في دور الـ32 من كأس مصر.

وعن مسيرته قال: "لعبت في الشمس والترسانة وكنت مساعد مدرب مع مدحت شلبي ومصطفى يونس".

وأكمل مدحت قنديل "ثم أصبحت مديرا فنيا وأسست بورتو السويس وتوليت تدريب الشمس وكنت رئيس جهاز الكرة في العبور".

وعن الفريق قال: "لدي عناصر شابة ونستطيع تقديم الكثير من المواهب خلال الفترة المقبلة ونلعب بطريقة 4-4-2 و3-4-3".

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