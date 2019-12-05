خاص المحكمة الرياضية تخطر المصري "بضرورة التسوية" في أزمة شيخ موكورو

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 22:31

كتب : أيمن عيد

شيخ موكورو لاعب المصري أمام بني عبيد

كشف علي الطرابيلي أمين الصندوق في المصري جديد أزمة الإيفواري شيخ موكورو.

وقال الطرابيلي: "المحكمة الرياضية الدولية أخطرت المصري في الاستئناف المقدم ضد إيقاف موكورو بضرورة حل الأمر وتسوية الأمور المادية مع نادي هلال الأبيض السوداني".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سنتفاوض رفقة وكيل اللاعب مع النادي السوداني".

أخبار متعلقة

المصري: نحاول قيد "ميسي" في القائمة الإفريقية رباعية ممتعة لكتيبة جلال في كأس مصر.. المصري يعبر قنا ويضرب موعدا مع المقاولون مصدر من المصري يكشف لـ في الجول كيفية التعامل مع أزمة موكورو المصري لـ في الجول: نستأنف ضد إيقاف موكورو.. ولا صحة لمنعنا من التعاقدات

وأوضح "بدأنا بالفعل في فتح خطوط التواصل مع مسؤولي الهلال لمعرفة قراراهم بشأن المستحقات الواجب سدادها من اللاعب والتي تقترب من 30 ألف دولار".

وتابع "بعد تسوية الأمر مع الجانب السوداني، سنرسل التصالح إلى الاتحاد الدولي لرفع الإيقاف عن اللاعب".

المصري ضم شيخ موكورو خلال الموسم قبل الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق هلال أبيض السوداني على خلفية إلغاء الدوري المحلي هناك، الأمر الذي تسبب في إيقافه.

موكورو قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي، قبل أن ينال إعجاب إيهاب جلال مدرب الفريق ويقرر عودته.

صاحب الـ28 عاما سبق له المشاركة مع منتخب كوت ديفوار الأول في مباراة دولية وحيدة عام 2014.

طالع أيضا

أسباب إقامة لقاء الزمالك في ملعب السلام

أولى مفاجآت كأس مصر

تصريحات مثيرة من المحمدي

عوامل صحوة الاتحاد السكندري

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (6).. البسترة

في الدوري شيخ موكورو المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل الأهلي – فتحي قلب دفاع.. وأجايي يقود الهجوم أمام الهلال 35 ثاتيه | إفريقيا
مدرب الإعلاميين قبل مواجهة الإسماعيلي: قرعة الكأس غير متكافئة 20 دقيقة | مصر
حارس الكاميرون وأياكس: ماني استحق التواجد بين أفضل لاعبين في العالم 29 دقيقة | أوروبا
سلة - +31.. سيدات الأهلي يكتسحن فاب في افتتاح بطولة إفريقيا 53 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة الإسماعيلي – ضم ظهير أيسر لأول مرة مع عودة صادق وغياب باهر ودونجا ساعة | مصر
تشكيل الهلال - تبديل وحيد عن لقاء بلاتينيوم.. والهداف يقود الهجوم ضد الأهلي ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك