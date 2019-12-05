كشف علي الطرابيلي أمين الصندوق في المصري جديد أزمة الإيفواري شيخ موكورو.

وقال الطرابيلي: "المحكمة الرياضية الدولية أخطرت المصري في الاستئناف المقدم ضد إيقاف موكورو بضرورة حل الأمر وتسوية الأمور المادية مع نادي هلال الأبيض السوداني".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سنتفاوض رفقة وكيل اللاعب مع النادي السوداني".

وأوضح "بدأنا بالفعل في فتح خطوط التواصل مع مسؤولي الهلال لمعرفة قراراهم بشأن المستحقات الواجب سدادها من اللاعب والتي تقترب من 30 ألف دولار".

وتابع "بعد تسوية الأمر مع الجانب السوداني، سنرسل التصالح إلى الاتحاد الدولي لرفع الإيقاف عن اللاعب".

المصري ضم شيخ موكورو خلال الموسم قبل الماضي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق هلال أبيض السوداني على خلفية إلغاء الدوري المحلي هناك، الأمر الذي تسبب في إيقافه.

موكورو قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي، قبل أن ينال إعجاب إيهاب جلال مدرب الفريق ويقرر عودته.

صاحب الـ28 عاما سبق له المشاركة مع منتخب كوت ديفوار الأول في مباراة دولية وحيدة عام 2014.

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