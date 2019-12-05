بيان - روما وميلان يقرران إيقاف التعامل مع كورييري ديللو سبورت بسبب العنصرية

أثار العنوان الصحفي الذي نشرته صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية ويحمل بين طياته عنصرية حفيظة ناديي روما وميلان فقررا إيقاف التعامل مع الجريدة.

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية عنوّنت "الجمعة السوداء" في إشارة إلى التخفيضات الهائلة في الأسعار حول العالم بينما تواجد ثنائي مانشستر يونايتد السابق، روميلو لوكاكو مهاجم إنتر وكريس سمولينج مدافع روما في الصفحة الرئيسية.

وأفاد نادي العاصمة في بيان "يدين كل من روما وميلان العنوان الرئيسي للصفحة الأولى الذي نشرته اليوم صحيفة كورييري ديللو سبورت".

وأضاف البيان "نعتقد أن اللاعبين والأندية والمشجعين ووسائل الإعلام يجب أن يتحدوا لمواجهة العنصرية في كرة القدم وعلينا جميعًا مسؤولية أن نكون دقيقين جدًا في الكلمات التي نختارها والرسائل التي نرسلها".

وأكمل "ردا عنوان (الجمعة السوداء) الذي نشرته الصحيفة اليوم، قرر كلًا من ناديي روما وميلان منع صحيفة كوريري ديللو سبورت من دخول مرافق التدريب حتى نهاية العام ولن يقوم لاعبو الفريقين بأي أنشطة إعلامية مع الصحيفة خلال هذه الفترة".

وأتم البيان "يدرك كلا الناديين أن المقالة الخاصة بعنوان (الجمعة السوداء) تحمل رسالة مناهضة للعنصرية، ولهذا السبب، تم حظر التعامل مع الصحيفة حتى يناير فقط، وسنظل ملتزمين تمامًا بمعالجة العنصرية".

ولاقى ما فعلته الصحفية الإيطالية ردود أفعال غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي في ظل معاناة الكرة الإيطالية من العنصرية في الأشهر الأخيرة.

كما استهجنت حسابات أندية روما وإنتر وميلان على وسائل التواصل الاجتماعي عنوان الصحيفة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وقعّت فيه الأندية على خطابا تطالب فيه بوضع معايير من أجل الحد من العنصرية في ملاعب كرة القدم.

ولم تبد الصحيفة الإيطالية أي رد فعل حتى الآن.

وعانى الموسم الماضي كل من كاليدو كوليبالي مدافع نابولي ومويس كين مهاجم يوفنتوس من العنصرية، كما تسببت العنصرية في إثارة غضب لوكاكو أمام جماهير كالياري سابقا الموسم الجاري، وكل من فرانك كيسي وماريو بالوتيلي أمام هيلاس فيرونا.

لكن المثير أن جماهير أندية إنتر وبريشيا دافعت عن هتافات الخصم ولم تصفها بالعنصرية بل تستهدف إثارة اللاعب من أجل إخراجه من أجواء اللقاء.

ويتألق ثنائي مانشستر يونايتد السابق، رفقة إنتر وروما، إذ سجل لوكاكو 8 أهداف في الدوري الإيطالي، كما يقدم سمولينج أداء دفاعيا مميزا رفقة ذئاب العاصمة.

ويلتقي إنتر وروما في ملعب جوسيبي مياتزا بافتتاح الجولة يوم الجمعة.

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