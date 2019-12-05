خاص الإنتاج يوضح لـ في الجول أسباب الخروج من كأس مصر.. وعقوبات على اللاعبين

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 21:52

كتب : أحمد شاكر

بيراميدز - الإنتاج - تراوري

عدد خالد مهدي المشرف العام على الكرة في الإنتاج الحربي أسباب الخروج من كأس مصر بعد الخسارة من أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.

وقال مهدي لـFilGoal.com: "دائما الكأس يحمل المفاجآت وبالفعل المفاجئة حدثت. لأول مرة أرى 14 لاعبا ليسوا في حالتهم معنا، لقد اعترفوا أنهم لم يكونوا على المستوى المطلوب".

وأضاف "أشعر أن اللاعبين لم يحترموا المنافس بالشكل الكافي. سيكون هناك جلسة هادئة نعيد فيها ترتيب أمورنا دون انفعالية".

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وأشار "الحمد لله أن ذلك حدث في كأس مصر، أمامنا 5 مباريات في الدوري نريد أن نركز فيهم، بداية من سموحة يوم الثلاثاء ثم طنطا وأسوان والزمالك والجونة".

مهدي أكمل "الخسارة يتحملها الكل مثلما يكون النجاح للكل.. أوقفت مستحقات اللاعبين وقررت خصم 100 ألف جنيه من الـ15 لاعبا الذين شاركوا، وطبعا خصم آخر ولكن ليس بنفس النسبة على باقي اللاعبين، لأنه في حالة المكسب الكل يحصل على مكافآت فطبيعي في الخسارة أن يُخصم من الكل".

وشدد مهدي "القرار ليس فرديا فهو ثلاثي: قراري مع مختار مختار ورئيس النادي. بالفعل رفعت المذكرة لرئيس النادي بالعقوبات، ولم يحسم الأمر حتى الآن".

وفاز أبو قير للأسمدة على الإنتاج الحربي بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي على استاد السلام، في دور الـ32 من كأس مصر.

سجل مصطفى البدري هدف الإنتاج الحربي الوحيد في الدقيقة الـ62، فيما تعادل مصطفى بدر هدف التعادل في الدقيقة الـ90.

وينتظر أبو قير للأسمدة، الفائز بين حرس الحدود وبتروجت لمواجهته في الدور المقبل.

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