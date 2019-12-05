عدد خالد مهدي المشرف العام على الكرة في الإنتاج الحربي أسباب الخروج من كأس مصر بعد الخسارة من أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.

وقال مهدي لـFilGoal.com: "دائما الكأس يحمل المفاجآت وبالفعل المفاجئة حدثت. لأول مرة أرى 14 لاعبا ليسوا في حالتهم معنا، لقد اعترفوا أنهم لم يكونوا على المستوى المطلوب".