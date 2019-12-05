بالفيديو - السعودية تثأر من قطر بصعوبة وتلاقي البحرين في نهائي خليجي 24

ثأرت السعودية من هزيمته أمام قطر في بطولة كأس الأمم الآسيوية بهدفين نظيفين، وانتصرت عليها بهدف دون رد في نصف نهائي خليجي 24.

الفريقان تواجها على استاد الجنوب، في مباراة تتطلع كلا منهما فيها للوصول إلى النهائي وملاقاة الأحمر البحريني الذي تجاوز العراق.

وهدف عبد الله الحمدان كتب انتصارا صعبا للأخضر على العنابي بطل آسيا الذي ضغط وسيطر لكنه وجد صعوبة في هز الشباك أمام دفاع قوي.

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وخطأ من الحارس سعد الشيب تسبب في هدف اللقاء الوحيد إذ خرج من مرماه متأخرا لإبعاد عرضية فاجئه الحمدان برأسية فشل الدفاع في تشتيتها قبل تجاوز خط المرمى في الدقيقة 28.

وباقي اللقاء كان عبارة عن محاولات واستحواذ من قبل المنتخب القطري مستضيف البطولة، وتراجع دفاعي ولجوء للهجمات المرتدة من قبل رجال المدرب هيرفي رينار.

والعنابي كاد يعادل النتيجة في الدقيقة 63 من ركنية اصطدمت بالقائم الأيمن وخرجت من الملعب.

والسعوديون كانوا قاب قوسين أو أدنى من توسيع الفارق مع الدقيقة 83 لكن تسديدة قوية من محمد كنو ارتطمت بالعارضة لتعود إلى يحيى الشهري الذي أطلق صاروخية أبعدها الشيب بصعوبة.

الدقائق الأخيرة من اللقاء عرفت محاولات مستميتة من قطر سعيا للتعديل، وقابلها محاولات مستميتة أيضا لإبعاد الخطورة، وهو ما تحقق في النهاية.

وبات الأخضر على بعد مباراة واحدة فقط من الوصول إلى لقبه الرابع في البطولة الخليجية إذ نالها 3 مرات في أعوام 1996، و2002، و2004.

وتأهل إلى النهائي الخامس، بعد أن حل وصيفاً في أعوام 1974، و2008 و2010، و2015، و2019.

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