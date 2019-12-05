مؤتمر مدرب الهلال: الأهلي رسم تاريخ الكرة في العالم وليس إفريقيا فقط.. واللعب ضده ممتع

أسهب صلاح آدم المدير الفني للهلال السوداني في الإشادة بتاريخ منافسه الأهلي قبل لقاء الفريقين في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بملعب الأهلي بالسلام.

وقال آدم في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "اللعب ضد الأهلي ممتع، لأنه أحد الفرق التي رسمت تاريخ الكرة في العالم وليس إفريقيا فقط".

وأضاف "سعداء بمواجهة نادي القرن الإفريقي".

وواصل "نحمل تطلعات 37 مليون مشجع والأهلي لديه 120 مليون مشجع، نتمنى أن نقدم مباراة تليق بالفريقين ونسعى بقوة للخروج بنتيجة إيجابية".

وأكمل مدرب الهلال "تدربت في نادي اتحاد الشرطة بحكم عملي كضابط شرطة لذا أحب مصر وممتن جدا بتواجدي هنا"

وشدد "كرة القدم لا تساوي شيئا بدون الجماهير، والجماهير إذا شكلت ضغطا سيكون على الأهلي وليس الهلال".

وأوضح صلاح آدم أن عدم انتظام الدوري والظروف السياسية أثر بالطبع على إعداد اللاعبين.

وأتم "قارة إفريقيا غير مؤهلة لتطبيق تقنية الفيديو، لأنها تتطلب استعدادات كبيرة وستكون متوافرة في بعض الدول دون الأخرى مما يعني عدم تكافؤ الفرص، لذا لم يحن الوقت لتطبيق تقنية الـVAR في دوري الأبطال أو مسابقات القارة".

وخسر الأهلي مباراته الأولى في البطولة أمام النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء، أما الهلال ففاز على بلاتينيوم بهدفين لهدف.

video:1

طالع أيضا

أسباب إقامة لقاء الزمالك في ملعب السلام

أولى مفاجآت كأس مصر

تصريحات مثيرة من المحمدي

عوامل صحوة الاتحاد السكندري

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (6).. البسترة