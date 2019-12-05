لوكاكو وسمولينج يردان على "عنوان كورييري العنصري"

عنوان صحفي يحمل بين طياته عنصرية تسببت في هجوم واضح على الصحيفة، وضحايا العنوان اضطرا للرد.

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية عنوّنت "الجمعة السوداء" في إشارة إلى التخفيضات الهائلة في الأسعار حول العالم بينما تواجد ثنائي مانشستر يونايتد السابق، روميلو لوكاكو مهاجم إنتر وكريس سمولينج مدافع روما في الصفحة الرئيسية.

ولوكاكو قال عبر حسابه على تويتر: "بدلا من التركيز على معركة بين الفريقين تأتي صحيفة الكوريري بأغبى عنوان رأيته في حياتي. أنتم تستمرون في إشعال السلبية فيما يخص مسألة العنصرية".

وأضاف "بدلا من الحديث عن المباراة الجميلة التي تقام في السان سيرو بين فريقيين عظيمين. يجب عليكم أيها العاملين في الصحيفة أن تقدموا عملا أفضل من هذا".

وأشار "شكرا لكل المشجعين والصحافيين من أجل الدعم. دعونا نتطلع لمباراة الغد. فورزا إنتر".

فيما انتقد سمولينج قائلا: "بينما كنت أود في قضاء اليوم مركزا على مباراة الغد الكبيرة فمن المهم أن اعترف أن ما حدث هذا الصباح كان خاطئا وغير حساس".

وأتم "أتمنى أن يضع محررو هذه العناوين المسؤولية في حسبانهم ويتفهموا قوة الكلمات التي بحوذتهم والتأثير الذي يمكن أن تحدثه".

ولاقى ما فعلته الصحفية الإيطالية ردود أفعال غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي في ظل معاناة الكرة الإيطالية من العنصرية في الأشهر الأخيرة.

كما استهجنت حسابات أندية روما وإنتر وميلان على وسائل التواصل الاجتماعي عنوان الصحيفة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وقعّت فيه الأندية على خطابا تطالب فيه بوضع معايير من أحد الحد من العنصرية في ملاعب كرة القدم.

ولم تبد الصحيفة الإيطالية أي رد فعل حتى الآن.

وعانى الموسم الماضي كل من كاليدو كوليبالي مدافع نابولي ومويس كين مهاجم يوفنتوس من العنصرية، كما تسببت العنصرية في إثارة غضب لوكاكو أمام جماهير كالياري سابقا الموسم الجاري، وكل من فرانك كيسي وماريو بالوتيلي أمام هيلاس فيرونا.

لكن المثير أن جماهير أندية إنتر وبريشيا دافعت عن هتافات الخصم ولم تصفها بالعنصرية بل تستهدف إثارة اللاعب من أجل إخراجه من أجواء اللقاء.

ويتألق ثنائي مانشستر يونايتد السابق، رفقة إنتر وروما، إذ سجل لوكاكو 8 أهداف في الدوري الإيطالي، كما يقدم سمولينج أداء دفاعيا مميزا رفقة ذئاب العاصمة.

ويلتقي إنتر وروما في ملعب جوسيبي مياتزا بافتتاح الجولة غدا الجمعة.

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