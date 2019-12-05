يرى صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي إن أداء فريقه أمام طنطا تحسن عن أداء الفريق أمام الاتحاد السكندري، رغم عدم تحقيق الانتصار.

الإسماعيلي تعادل مع طنطا بلا أهداف في لقاء من الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وقال المنياوي: "أداء الإسماعيلي أمام طنطا كان أفضل نسبيا عما قدمه الفريق أمام الاتحاد السكندري".

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "ابتعاد 5 لاعبين تحديدا عن مستواهم أمام طنطا، ساهم في عدم حسم النتيجة لصالحنا".

وتابع "تغيير الجهاز الفني ساهم أيضا في تلك الصورة التي ظهر بها بعض اللاعبين".

وأوضح "البعض لم يعتاد على الجهاز الفني الجديد وطريقه تفكيره".

وأتم "مع الوقت الأداء سيصبح أفضل والنتائج ستتحسن أيضا".

وخسر الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل لا شيء، ثلاثية تسببت في رحيل الصربي ميدراج ييسيتش من منصبه مع تولي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة القيادة بشكل مؤقت.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الإعلاميين يوم السبت في كأس مصر.

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