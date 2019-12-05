بالفيديو - البحرين إلى نهائي خليجي 24 على حساب العراق

وصلت البحرين إلى نهائي بطولة خليجي 24 التي لم تعرف التتويج بلقبها من قبل.

وتخطى الأحمر نظيره العراقي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي في نصف النهائي.

ومنذ بداية بطولات كأس الخليج العربي في 1970، حقق البحرينيون الوصافة 4 مرات من قبل، وفي انتظار الفائز من قطر والسعودية.

مهند كاظم افتتح التسجيل لأسود الرافدين في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل عبد الله الهزاع في الدقيقة 14.

وعاد العراقيون للتقدم من جديد عن طريق إبراهيم بابيش بعد 4 دقائق فقط، ومع الدقيقة 47 تعادل محمد جاسم مرهون مجددا للأحمر.

الدقائق التالية من اللقاء لم تعرف هز الشباك، لتتجه إلى الأشواط الإضافية التي لم تعرف طريق المرمى كذلك، ليصبح لزاما الحسم بركلات الترجيح.

لم يهدر أحد لاعبي الفريقين أي ركلة حتى جاء موعد الرابعة عندما أضاع محمد قاسم ماجد للعراق قبل أن يسجل علي جعفر مدن الركلة الخامسة للبحرينيين معلنا الوصول للنهائي.

وفشل المنتخب العراقي في الثأر لخسارته أمام البحرين في نهائي بطولة غرب آسيا الصيف الماضي.

فهل تكتب البحرين تاريخا جديدا في النهائي يوم الأحد 8 ديسمبر على استاد خليفة الدولي؟

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