"أشيد بكل لاعبي الفريق الذي التزموا بما طلبته منهم" هكذا علق علاء نوح المدير الفني للإنتاج الحربي على فوز فريقه على الإنتاج الحربي في دور الـ32 من كأس مصر.

وتغلب أبو قير على الإنتاج الحربي بركلات الترجيح بأربعة أهداف لهدفين بعد التعادل إيجابيا بهدف لمثله اليوم الخميس.

وقال علاء نوح لـFilGoal.com: "أتمنى أن يقدم فريقي ذات الأداء في الدوري".

واستدرك "يواجهنا سوء حظ في الدوري".

ويحتل أبو قير المركز السابع في المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط عن غزل المحلة المتصدر.

وواصل "ضغط المباريات جعلني أستبعد 5 أساسيين من مواجهة الإنتاج لأننا نخوض مباراة كل 3 أيام".

وأكمل "قلت للاعبين لا تهدروا كل مجهودكم مبكرا فقد نلجأ للأشواط الإضافية ولا تفقدوا الكرة سريعا ومرروا في المسافات القصيرة".

وعن الفوز بركلات الترجيح قال علاء نوح: "تدربنا عليها وكان لا بد أن نتحلى بالتركيز الشديد فيها وهو ما حدث".

وأردف "العامل النفسي كان هاما وكل اللاعبين شعروا بإمكانية تحقيق المفاجأة ونجحنا".

ووجه علاء نوح سؤالا إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة "سنلعب يوم الإثنين في الدوري ولا أعرف سببا لذلك الضغط لقد اضطررت اليوم كما قلت للاستغناء عن 5 لاعبين من التشكيل ومن شارك ضد الإنتاج ليسوا من الأساسيين".

وأتم "اللاعب الغاني فرانسيس اضطررت لإشراكه كظهير أيمن بدلا من وسط المدافع نحتاج للنظر في جدول المباريات".

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