سلة - طموح سيدات الأهلي وسبورتنج يصطدم بتاريخ إنتر كلوب.. لقب قاري وحيد للعرب

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 17:07

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة سلة

تنطلق منافسات بطولة إفريقيا للأندية سيدات في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر على استاد القاهرة بمشاركة ناديي الأهلي وسبورتنج من مصر.

لم يسبق لأي نادي مصري التواجد في المربع الذهبي للبطولة وسنحت الفرصة للأهلي وسبورتنج لكتابة تاريخ قاري خاصة بدعم كل منهما بمحترفة أمريكية بجانب المحترفة الأساسية من بداية الموسم.

وحصل العرب على لقب بطولة إفريقيا لسيدات السلة مرة وحيدة كانت عام 1995 عن طريق الملعب التونسي والتي أقيمت في تونس.

أخبار متعلقة

سلة - محترفة الأهلي: أسعى لتتويج الفريق بلقبه القاري الأول.. السرعة سلاحنا أمام القوة البدنية كرة سلة بالفيديو - "واحدة من أكثر اللحظات المثيرة للجدل في تاريخ NBA" سلة - هالة مصطفى: أتمنى ألا نقع مع سبورتنج.. لا نعلم إلا المركز الأول في الأهلي سلة - الاتحاد بطلا لدوري المرتبط بعد الفوز على الجزيرة

وتنظم مصر البطولة للمرة الأولى في التاريخ منذ انطلاق المنافسة في 1985 وهي المرة الخامسة في دولة عربية بعد إقامتها 4 مرات عربيا منها 3 في تونس ومرة وحيدة في المغرب.

وتعتبر أندية أنجولا وموزمبيق الأوفر حظا في بطولة أندية السيدات إذ فازت أنجولا بـ 8 ألقاب مقابل 6 للفرق الموزمبيقية.

حقق فريق فيروفياريو الموزمبيقي لقب النسخة الماضية بالتفوق على إنتر كلوب الأنجولي بصعوبة 59 -56 بعد حصول فريق موزمبيق على الوصافة مرتين متتاليتين.

ويعتبر إنتر كلوب أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 5 مرات أخرهم نسخة 2016 يليه أول أغسطس من أنجولا وداكار السنغالي ثلاث مرات لكل منهما.

يقام الاجتماع الفني للفرق المشاركة مساء اليوم الخميس لتعلن اللجنة المنظمة عن قرعة البطولة وجدول المباريات.

اقرأ أيضا

صلاح وفان دايك على رأس قائمة ليفربول المشاركة في مونديال الأندية

أحمد ياسر لـ في الجول: هجوم المصري لا يشغل باله بترتيب الهدافين.. نتدرب على استغلال الفرص

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (6).. البسترة

عدوى في هواء الأرجنتين جعلت من جمال حمزة رمزا شعبيا

محمد إيهاب: لا مخرج من أزمة الأثقال.. وهذا ما يمنعني من اللعب بالعلم الأولمبي

كرة سلة سبورتنج الأهلي إفريقيا لسيدات السلة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إنجلترا - بورنموث ضد ليفربول.. وتوتنام يستضيف بيرنلي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو – رفع الإيقاف في وقته.. تشيلسي بوابة إيفرتون للتنفس في الدوري الإنجليزي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد يعبر النصر بصعوبة في كأس مصر.. والحدود يُسقط بتروجت 33 دقيقة | مصر
بالفيديو - ريال مدريد 1700.. هيمنة على إسبانيول بثنائية بأقدام فرنسية 51 دقيقة | أوروبا
التشكيل - صلاح يعود لقيادة ليفربول أمام بورنموث وماني احتياطي ساعة | المحترفون
هداف كوبا ليبرتادوريس: الجميع يريد اللعب في ليفربول ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك