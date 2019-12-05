سلة - طموح سيدات الأهلي وسبورتنج يصطدم بتاريخ إنتر كلوب.. لقب قاري وحيد للعرب

تنطلق منافسات بطولة إفريقيا للأندية سيدات في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر على استاد القاهرة بمشاركة ناديي الأهلي وسبورتنج من مصر.

لم يسبق لأي نادي مصري التواجد في المربع الذهبي للبطولة وسنحت الفرصة للأهلي وسبورتنج لكتابة تاريخ قاري خاصة بدعم كل منهما بمحترفة أمريكية بجانب المحترفة الأساسية من بداية الموسم.

وحصل العرب على لقب بطولة إفريقيا لسيدات السلة مرة وحيدة كانت عام 1995 عن طريق الملعب التونسي والتي أقيمت في تونس.

وتنظم مصر البطولة للمرة الأولى في التاريخ منذ انطلاق المنافسة في 1985 وهي المرة الخامسة في دولة عربية بعد إقامتها 4 مرات عربيا منها 3 في تونس ومرة وحيدة في المغرب.

السيدات والسادة .. نقدم لكم شعار بطولة الأندية الإفريقية الأبطال سيدات ٢٠١٩ 🏀 بالتعاون مع @90PlusKora Ladies and Gentlemen here is the slogan of " FIBA Africa Women's Championship Cup 2019" In cooperation with @90PlusKora #FIBAACCW @FIBA pic.twitter.com/heYQolQAib — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) November 30, 2019

وتعتبر أندية أنجولا وموزمبيق الأوفر حظا في بطولة أندية السيدات إذ فازت أنجولا بـ 8 ألقاب مقابل 6 للفرق الموزمبيقية.

حقق فريق فيروفياريو الموزمبيقي لقب النسخة الماضية بالتفوق على إنتر كلوب الأنجولي بصعوبة 59 -56 بعد حصول فريق موزمبيق على الوصافة مرتين متتاليتين.

فيروفياريو الموزمبيقي حامل لقب البطولة يخوض أول مرانه اليوم استعدادًا لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 🏆🏆 Ferroviario Maputo team performed their first training session in preparation for FIBA Africa Women's champions cup 🏆🏆#FIBAACCW @FIBAACCW pic.twitter.com/yo0ntDVmmP — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 5, 2019

ويعتبر إنتر كلوب أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 5 مرات أخرهم نسخة 2016 يليه أول أغسطس من أنجولا وداكار السنغالي ثلاث مرات لكل منهما.

يقام الاجتماع الفني للفرق المشاركة مساء اليوم الخميس لتعلن اللجنة المنظمة عن قرعة البطولة وجدول المباريات.

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