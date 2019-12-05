ميجان رابينو تطالب ميسي ورونالدو بالعدالة: هل تخشون فقد كل شيء؟

طلبت ميجان رابينو أفضل لاعب في العالم والفائزة بالكرة الذهبية من كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش للوقوف بجانبها ضد العنصرية والتحيز الجنسي في كرة القدم.

الأمريكية قالت في تقرير مصور لـ " Bleacher" : "أريد أن أصرخ، كريستيانو ليونيل زلاتان ساعدوني، هؤلاء النجوم الكبار لا يشاركون في أي شيء عندما تكون هناك الكثير من المشاكل في كرة القدم للرجال".

وتابعت "هل يخشون أن يفقدوا كل شيء؟ إنهم يعتقدون ذلك لكن هذا غير صحيح.".

وأتمت "من سيمحو ميسي أو رونالدو من تاريخ كرة القدم لإصداره بيان ضد العنصرية أو التمييز ضد المرأة".

ويشارك اللاعبون في الحملات ضد العنصرية، وتسعى أفضل لاعبة في كأس العالم للسيدات بعض التصريحات التي تدعو للمساواة بين كرة القدم للرجال والسيدات على المستوى المادي وحقوق البث والرعاية.

ودخلت رابينو في أكثر من صراع في الأونة الأخيرة، أبرزها تصريحات ضد الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب أثناء بطولة كأس العالم الماضية.

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