ميسي: مؤسف أن يتواجد ماني رابعا في قائمة الكرة الذهبية.. معجب للغاية به

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 15:55

كتب : FilGoal

ميسي وماني

قال ليونيل ميسي نجم برشلونة والفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، إنه من السيء أن يحتل ساديو ماني نجم ليفربول المركز الرابع في قائمة الجائزة، مشيرا إلى أنه معجب بأدائه كثيرا. وذلك في تصريحاته لشبكة "كانال بلوس" الفرنسية.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة
ليفربول

وصرح ميسي قائلا: "من المؤسف أن أرى ماني يحصد المركز الرابع".

وأضاف "لكنني أعتقد أنه كان هناك العديد من اللاعبين الكبار هذا العام، لهذا السبب كان صعبا أن تختار لاعبا بعينه، لكنني اخترت ماني لكي يفوز بجائزة الأفضل، لأنه لاعب يعجبني أداؤه".

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وواصل "أكرر، يوجد الكثير من اللاعبين الكبار هذا العام، لذا الخيار كان صعبا".

ميسي حصد 686 نقطة ليتصدر قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية ويتوج بها عن عام 2019، فيما حل ماني رابعا برصيد 347 نقطة.

ماني سجل 13 هدفا وصنع 7 آخرين في 21 مباراة هذا الموسم، فيما سجل ميسي 11 هدفا وصنع 8 آخرين في 14 مباراة هذا الموسم.

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