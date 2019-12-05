نال حمادة طلبة نجم منتخب مصر الأسبق إشادات واسعة بعد إنقاذه لفتاة في بورسعيد حاول لص سرقتها قبل أن ينقذها ويسلمه إلى الشرطة.

حمادة طلبة النادي : بتروجت

وتواصل FilGoal.com مع طلبة الذي شدد على أنه لم يفعل سوى واجبه.

وبدأ طلبة حديثه عن الواقعة قائلا: "وقعت حادثة سرقة أسفل منزلي بجوار كلية تربية نوعية، تهجم شاب على فتاة تسير في الشارع لسرقتها وفر هاربا".

وتابع مدافع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق "سمعت استغاثة الفتاة ورأيت اللص يركض، على الفور قمت بالجري خلفه بدراجتي البخارية".

وأضاف طلبة "أثناء ملاحقتي له ترك الشنطة واستمر بالركض، ولظروف الطريق لم استطع ملاحقته بالدراجة فتركتها وواصلت ملاحقته".

وواصل طلبة حديثه "أمسكت به في النهاية واتصلت بالنجدة لاستلامه".

ونال طلبة إشادات واسعة في بورسعيد على فعلته وكشف عن تلقيه العديد من الاتصالات لتهنئته على ذلك.

وأتم طلبة حديثه تعليقا على ذلك "لم أفعل إلا واجبي، هذه الفتاة تعتبر في مكانة أختي ويجب علينا حمايتهم".

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