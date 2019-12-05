رسميا - إصابة مارسيلو في القدم اليسرى وغياب محتمل عن الكلاسيكو

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي إصابة مارسيلو ظهير أيسر الفريق دون الإعلان عن مدة الغياب.

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وكشف نادي ريال مدريد عن تعرض مارسيلو لإصابة عضلية في الساق اليسرى وفي انتظار التطورات لمعرفة موعد عودة اللاعب.

ووفقا لتقارير إسبانية فغياب مارسيلو عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة شبه مؤكد بسبب حاجته لـ 3 أسابيع للعودة إلى الملاعب مجددا.

ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة يوم 18 ديسمبر في المباراة المؤجلة بالدوري الإسباني.

وكان النادي قد أعلن عن إصابة إدين هازارد بشرخ في قدمه اليمنى بعد إعادة تشخيص إصابته.

وبالتالي يتعرض ريال مدريد لضربة قوية قد تشهد غياب الثنائي عن مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد فريق إسبانيول بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

ويتقاسم ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مع برشلونة برصيد 31 نقطة ولكن الأفضلية للنادي الكتالوني من حيث فارق الأهداف.

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