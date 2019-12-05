سلة - محترفة الأهلي: أسعى لتتويج الفريق بلقبه القاري الأول.. السرعة سلاحنا أمام القوة البدنية

دعم النادي الأهلي صفوف فريق سيدات السلة باللاعبة كيلسي ميتشيل لفترة بطولة إفريقيا للأندية، وكشفت المحترفة الأمريكية عدم معرفتها بالبطولة قبل الانضمام للأهلي.

وتعتبر كيلسي ميتشيل أحد أبرز المحترفات في كرة السلة المصرية، بعد ضمها من الدوري الأمريكي للمحترفين WNBA.

وقالت كيلسي في تصريحات للاتحاد المصري لكرة السلة: "أتوقع أن تكون البطولة ممتعة وقوية، وأتطلع للمشاركة في كل المباريات لأنها المرة الأولى لي في إفريقيا".

وأضافت كيلسي "لم أكن أعلم عن البطولة قبل الانضمام للأهلي ولذلك سعيدة كوني أصبحت جزءا منها".

وعن خبراتها مع فريق الأهلي أوضحت "قادرة على قيادة الفريق لتقديم عروض قوية لتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ النادي لإسعاد الجماهير".

ويمثل مصر ناديا الأهلي وسبورتنج في بطولة إفريقيا للأندية للسيدات في الفترة من 5 إلى 16 ديسمبر على صالة استاد القاهرة.

وبالحديث عن الفارق البدني مع الفرق الإفريقية قالت كيلسي "يمكننا التغلب على هذا الأمر، السرعة ستكون سلاحنا أمام الفرق الأخرى".

وأتمت "أتمنى مساندة الجماهير ودعمنا مهما كانت النتائج، بالتأكيد نقدر دعمهم وسنحاول إسعادهم".

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