مرتضى: النقاز "نصاب".. أول مستحقات له لدى الزمالك في شهر أبريل

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 12:36

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - حمدي النقاز

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجوما لاذعا على حمدي النقاز لاعب الفريق الذي فسخ تعاقده مع النادي.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب: "عقد النقاز مع الزمالك 4 سنوات مر منهم سنتين، ونحن الآن في السنة الثالثة".

وأضاف "حسب العقد يستحق النقاز ثلاث دفعات. الأولى في شهر 8 وحصل عليها بالفعل، والثانية في شهر يناير حصل عليها مقدما.، والدفعة الثالثة في شهر أبريل 2020".

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رئيس الزمالك أوضح "حمدي النقاز (نصاب). نصب على نبيل أبو زيد وكيله الرسمي في 142 ألف و500 دولار".

وواصل "نبيل أبو زيد طلب شكواه في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولكننا احتوينا الموقف حتى لا يتم إيقافه ودفعنا جزء من مستحقاته وطلبنا منه التنازل عن المبلغ المتبقي".

وأتم "أول مستحقات للنقاز في شهر أبريل المقبل، وحين يأتي هذا التاريخ، سنخصم من مستحقاته ما دفعناه لنبيل أبو زيد".

كان محامي حمدي النقاز أعلن في وقت سابق فسخ اللاعب تعاقده مع النادي بعد شكوى تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب عدم تقاضي مستحقاته (التفاصيل).

وتوج النقاز بـ4 بطولات مع الزمالك بواقع بطولتي كأس مصر وكأس الكونفدرالية وكأس السوبر المصري السعودي.

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