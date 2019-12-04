قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

أصدر مجلس إدارة الأهلي عدة قرارات بناء على اجتماعه الذي أقيم اليوم الأربعاء.

ومن أبرز القرارات هي تغيير اسم استاد السلام إلى استاد الأهلي بعدما حصل النادي على استخدامه بحق الانتفاع لـ25 عاما.

كما أعلنت الإدارة تجهيز نادي طيبة بالأقص ليصبح فرعه الجديد والأول له في الصعيد.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الأهلي كالتالي:

مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقد مساء اليوم الأربعاء اجتماعا مهما بمقر النادي بالجزيرة واتخذ القرارات التالية:

توقيع مذكرة التفاهم مع شركة استادات بعدما اطلع المجلس على العرض المقدم من الشركة ومذكرة التفاهم المحررة بمعرفة اللجنة القانونية بالنادي والخاصة بالتعاون بين النادي والشركة في مجال الاستثمارات الآتية:

** استاد السلام ليصبح الاستاد الرسمي للنادي الأهلي على أن يحمل اسم وشعار النادي .

** مجمع حمام سباحة التربية والتعليم يتم تسليمه للنادي الأهلي لإدارته فنيا وتسويقيا وإداريا.

** نادي طيبة بالأقصر يتم تجهيزه ليصبح فرعا للنادي بالأقصر.

** حلول شركة استادات بريزنتيشن لايف محل شركة بريزنتيشن في عقد إدارة قناة النادي الأهلي الفضائية .

** حق الشركة في الاستغلال الإعلاني لأسوار النادي بمقر الجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

كما قرر المجلس اعتماد نتيجة أعمال الجمعية العمومية التي لم يكتمل نصابها بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية بتفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي الذي يتم إرسالهما إلى اللجنة الإدارية المختصة التي تقوم بدورها بإرسالهما الى الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما اعتمد المجلس بروتوكول التعاون بين النادي ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحديدًا إدارة الأشغال العسكرية بخصوص تنفيذ البنية الأساسية لفرع النادي بالتجمع الخامس.

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