خالد قمر: الاتحاد يذكرني حاليا بموسم الفوز بالدوري مع الزمالك

نسب خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري النتائج والعروض الجيدة لفريقه إلى حالة الاستقرار التي يعيشها النادي.

وصرح قمر عبر إذاعة الشباب والرياضة "الاستقرار جيد، فالاتحاد هذا الموسم يذكرني بالموسم الذي حققت فيه بطولة الدوري مع نادي الزمالك".

وأضاف "الاتحاد يضم لاعبين دوليين، وسبق لهم اللعب في أندية كبيرة، لا ينقصنا شيئا للمنافسة، ورئيس النادي يدعمنا، ويقودنا جهاز فني على أعلى مستوى".

وعن مواجهة الإسماعيلي في دور الثمانية للبطولة العربية، قال مهاجم الاتحاد "نركز في البطولة العربية، لقد تجاوزنا أندية كبيرة في الموسم الماضي مثل الترجي والزمالك، ونسعى للتأهل لنصف النهائي هذا الموسم".

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 13 نقطة بالفوز على حرس الحدود، ليتقاسم صدارة الدوري مع المقاولون العرب.

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