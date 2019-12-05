تدريبات بدنية للأهلي لمراعاة ضغط المباريات.. وجاهزية محمد هاني لمواجهة الهلال

يجتمع رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق مران الفريق المقرر له الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، لمراجعة الوحدات التدريبية المنتظر تطبيقها.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

ويسعى فايلر وجهازه المعاون لوضع وحدات تدريبية بدنية بشكل يراعي ضغط المباريات خلال الفترة الحالية بعد خوض مواجهة الجونة في الدوري ثم السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي وأخيرا بني سويف في كأس مصر.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة من مساء غد الجمعة بالجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية محمد هاني الظهير الأيمن للفريق لمباراة الهلال السوداني بعد المشاركة في مران أمس الأربعاء كاملا.

وكان هاني قد اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة النجم الساحلي وحصل على راحة سلبية من مواجهة بني سويف في كأس مصر.

ويعقد فايلر محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم داخل المعسكر لاستعراض نقاط قوة وضعف الفريق السوداني.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدور المجموعات رفقة أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينوم الزيمبابوي.

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