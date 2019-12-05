يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن حصول النادي على حق الانتفاع بإستاد السلام، وحمله لإسم استاد الأهلي، سيكون داعما للفريق فنيا وجماهيريا.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "هذه نقلة نوعية، استاد الأهلي يضمن للفريق فوائد فنية عديدة".

وأضاف "أولها، أنه سيكون ملعبا رسميا وستنهي ظاهرة تنقلنا بين الملاعب".

وشدد "استاد الأهلي يمثل أرضية جيدة ستساعد اللاعبين والجهاز الفني على تنفيذ طريقة لعبنا".

وأكمل "أضف إلى ذلك الدعم النفسي والمعنوي، الاستاد سيحمل اسم الأهلي، وتواجد الجمهور المستمر فيه سيكون فعالا وإيجابيا، وحافزا للاعبين".

وأتم "من الوارد أن ننقل التدريبات إليه قبل المباريات الكبيرة، والمعسكرات المغلقة، وخلافه".

وأعلن الأهلي يوم الأربعاء حصوله على حق الانتفاع باستاد السلام بالتعاون مع شركة استادات، وتغيير اسمه إلى استاد الأهلي.

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