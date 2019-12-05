مورينيو: نتائج يونايتد ضد الفرق الكبيرة جيدة لأنه لا يخشى الدفاع ضدهم

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 11:48

كتب : FilGoal

مورينيو - سولشاير

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن نتائج فريق مانشستر يونايتد أمام الفرق الكبيرة جيدة بسبب الطريقة التي يلعبون بها لأنهم ليسوا خائفين من الدفاع ضد من يرغب في الحصول على الكرة أكثر.

وصرح مورينيو عقب المباراة: "نتائج يونايتد أمام الفرق الكبيرة كانت جيدة، تشيلسي وليفربول وليستر سيتي".

وواصل "بالطريقة التي يلعبون بها فالأمر أسهل لهم، ليسوا خائفين بأن يتجهوا للدفاع".

أخبار متعلقة

مورينيو: يونايتد لعب بذكاء.. نستحق الهزيمة بالفيديو – لن تصيح يا مورينيو في مسرح الأحلام.. يونايتد يُسقط توتنام مورينيو عن مواجهة يونايتد: لست عدوهم.. وحققت ما قاله مانديلا

وأتم "من السهل لهم اللعب ضد الفرق الأفضل، ضد الفرق التي ترغب في الحصول على الكرة أكثر".

وخسر توتنام من مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء.

وتعد تلك هي الخسارة الأولى لمورينيو مع توتنام منذ توليه المهمة في وقت سابق خلال شهر نوفمبر، بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

اقرأ أيضا

محمد إيهاب: لا مخرج من أزمة الأثقال.. وهذا ما يمنعني من اللعب بالعلم الأولمبي

النقاز: لم أحصل على مليما لمدة 3 أشهر.. وأزمة المستحقات بدأت منذ انضمامي للزمالك

هاني سعيد يكشف كواليس "لماذا وقع للأهلي وكيف خدعه الزمالك في النهاية؟"

قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

خالد قمر: الاتحاد يذكرني حاليا بموسم الفوز بالدوري مع الزمالك

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - خامس مرة في تاريخها.. البحرين لنهائي خليجي 24 على حساب العراق 8 دقيقة | الوطن العربي
مدرب أبو قير لـ في الجول: لم نلعب بالتشكيل الأساسي ضد الإنتاج.. وسؤال للجنة المسابقات 9 دقيقة | مصر
رباعية ممتعة لكتيبة جلال في كأس مصر.. المصري يعبر قنا ويضرب موعدا مع المقاولون 14 دقيقة | مصر
ثلاثي أبو قير يشرح لـ في الجول سبب تخطي الإنتاج.. "وثقنا في الفوز" 32 دقيقة | مصر
أبولا البرتغالية.. إبراهيموفيتش: رؤية رونالدو الحقيقي في إيطاليا؟ لا هو واحد فقط وبرازيلي 45 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – 3 أسباب لإقامة لقاء الزمالك في السلام.. ولماذا لم يطلق عليه استاد الأهلي 53 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك