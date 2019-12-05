مورينيو: نتائج يونايتد ضد الفرق الكبيرة جيدة لأنه لا يخشى الدفاع ضدهم

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن نتائج فريق مانشستر يونايتد أمام الفرق الكبيرة جيدة بسبب الطريقة التي يلعبون بها لأنهم ليسوا خائفين من الدفاع ضد من يرغب في الحصول على الكرة أكثر.

وصرح مورينيو عقب المباراة: "نتائج يونايتد أمام الفرق الكبيرة كانت جيدة، تشيلسي وليفربول وليستر سيتي".

وواصل "بالطريقة التي يلعبون بها فالأمر أسهل لهم، ليسوا خائفين بأن يتجهوا للدفاع".

وأتم "من السهل لهم اللعب ضد الفرق الأفضل، ضد الفرق التي ترغب في الحصول على الكرة أكثر".

وخسر توتنام من مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء.

وتعد تلك هي الخسارة الأولى لمورينيو مع توتنام منذ توليه المهمة في وقت سابق خلال شهر نوفمبر، بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

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