كراوتش: أتفهم شعور صلاح حين جلس على مقاعد البدلاء ضد إيفرتون

يعتقد بيتر كراوتش مهاجم إنجلترا السابق أنه يتفهم ما شعر به محمد صلاح نجم ليفربول حين جلس على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون يوم الأربعاء.

وقرر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إراحة صلاح والدفع بتشكيل هجومي جديد قاد الفريق للفوز بدربي ميرسيسايد بنتيجة 5-2.

وقال كرواتش أثناء تحليله للمباراة عبر شبكة أمازون برايم: "أتفهم شعور صلاح بعدم السعادة بالجلوس على مقاعد البدلاء".

وأضاف "عندما كان منتخب إنجلترا يواجه أندورا كنت أغضب لأنني لست في الملعب".

صلاح غاب عن لقاء مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة في الكاحل.

فيما جلس على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس في الجولة 13 بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تجددت في لقاء مانشستر سيتي.

بشكل عام ظهر الدولي المصري في 19 مباراة مع الريدز هذا الموسم سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

ولم يحتج ليفربول سوى لـ 45 دقيقة ولم يتأثر بجلوس صلاح وروبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء، من أجل حسم الدربي لصالحه.

ليفربول ينتصر على إيفرتون بملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس محترفنا المصري صلاح رفقة فيرمينو على مقاعد البدلاء إذ شارك بدلا منهما جيردان شاكيري وديفوك أوريجي، قبل أن يدخل فيرمينو مع الشوط الثاني مكان آدم لالانا.

أهداف الريدز سجلها أوريجي (هدفين) وشاكيري وساديو ماني وجورجينيو فينالدوم، فيما أحرز هدفي التوفيز مايكل كين وريتشارليسون.

ليفربول رفع رصيده إلى 43 نقطة محافظا على انطلاقته الرائعة وعدم الهزيمة في مباراة بـ14 انتصارا وتعادل وحيد.

أما إيفرتون فواصل هزائمه وتراجع مركزا ليصبح في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة.

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