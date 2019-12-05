النقاز: لم أحصل على مليم لمدة 3 أشهر.. وأزمة المستحقات بدأت منذ انضمامي للزمالك

قال حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك إنه لم يتقاض راتبه منذ ما يزيد عن 3 أشهر، مضيفا "أمور خارجة عن إرادتي دفعتني لفسخ تعاقدي مع النادي".

وصرح النقاز عبر قناة القاهرة والناس "أواجه المشكلة منذ قدومي للزمالك، ركزت في الملعب فقط ولم أفكر في المستحقات المالية وكلفت المحامي الخاص بي بالتواصل مع مسؤولي النادي بدليل أن أدائي كان جيدا وعدت لصفوف المنتخب التونسي".

وأشار "لم أتقاضى مليما منذ أغسطس الماضي، ولم يتواصل معي أحد من مسؤولي الزمالك لحل المشكلة، فقط أبلغت الإداري أيمن حافظ برقم هاتف المحامي الخاص بي".

ولفت "لم أفتح الأمر مع زملائي اللاعبين لأن الكل يعاني من أزمة المستحقات، أتحدث معهم فقط في كرة القدم، وهنأتهم بعد المباراة بالفوز على الشرقية".

وشدد "أحترم نادي الزمالك، وتلقيت عدة عروض مصرية وعربية وأوروبية، وأتدرب حاليا تحت إشراف معد بدني، لأنني أحب عملي، وسني صغير، وأسعى للتواجد في أفضل مكان حفاظا على تواجدي بصفوف المنتخب".

وأتم تصريحاته "كان بإمكاني عدم المشاركة في مباراة مازيمبي، لكن احترمت فريقي، وفرجاني ساسي لم يتحدث معي في الأمر، وعموما لن أتسرع، وقراري سيكون وفقا لمصلحتي وراحتي".

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