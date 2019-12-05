لماذا اللعب جيدا ضد الكبار فقط وغياب وسط توتنام في ملامح انتصار يونايتد

فشل جوزيه مورينيو لأول مرة مع توتنام وحظي بهزيمته الأولى وفي أول عودة له إلى ملعب أولد ترافورد أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وفاز مانشستر يونايتد على توتنام يوم الأربعاء بهدفين لهدف في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

فما هي أبرز ملامح المباراة؟ FilGoal.com يستعرض.

غياب وسط توتنام

مع بداية الشوط الأول ضغط مانشستر يونايتد بقوة واعتمد أولي جونار سولشاير على طريقة 4-3-3 لأول مرة بوجود فريد وجيسي لينجارد وسكوت مكتوميناي وواجه ذلك الثلاثي موسى سيسوكو وهاري وينكس فقط.

ذلك الأمر أدى لسيطرة كلية لمانشستر يونايتد على وسط الملعب وتسجيل هدفا مبكرا في الدقيقة السادسة.

بل أن راشفورد كاد يضيف هدفين لولا ارتطام كرته بالعارضة وتصدي حارس توتنام لتسديدته التالية.

رغم ذلك لم يحرك مورينيو ساكنا ولم يجر أي تبديل حتى الدقيقة 64 بإشراك كريستيان إيريكسن وحينها بدأ يمتلك وسط الملعب أكثر.

سذاجة دفاعية

رغم السيطرة على وسط الملعب لكن مجددا عاب يونايتد السذاجة الدفاعية التي أدت لاستقباله هدف التعادل من أول فرصة حقيقية لتوتنام وبمراوغة رائعة من ديلي آلي.

ذلك الأمر تكرر أمام شيفيلد يونايتد وأمام أستون فيلا وأمام ليفربول ما أدى لاستقبال هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وأمام توتنام سدد لاعبو السبيرز كرة وحيدة على مرمى دي خيا جاء منها الهدف.

على سولشاير علاج تمركز لاعبيه السيئ إن أراد تحقيق الفوز أكثر.

نتائج رائعة

منذ قدوم سولشاير لتدريب يونايتد منتصف الموسم الماضي خلفا لمورينيو واجه فرق المقدمة في إنجلترا 11 مرة في كل البطولات ولم يخسر سوى مرتين فقط كانتا أمام أرسنال ومانشستر سيتي.

عدا ذلك فقد فاز خمس مرات وتعادل في أربعة بل أنه فاز مرتين متتاليتين في ملعب ستامفورد بريدج وهو الذي طالما شكل عقدة ليونايتد وهذا أدى لاستغراب البعض، لماذا يلعب يونايتد جيدا أمام الكبار فقط؟

السبب يعود إلى ما قاله مورينيو عقب لقاء اليوم: "يجيد يونايتد التمركز في الدفاع والاعتماد على المرتدات أمام الفرق التي تريد الاستحواذ بشكل أكبر على الكرة".

وأضاف "سكوت مكتوميناي وجوده يعطي قوة كبيرة لوسط الملعب ما يؤدي لسيطرتهم على اللقاء".

هذا تحديدا هو سبب إجادة يونايتد ضد الكبار.

والآن على سولشاير استغلال الأمر بنتيجة جيدة أمام مانشستر سيتي لزيادة الثقة في أنفس لاعبيه ليواصل تسلق جدول الترتيب.

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