طلعت يوسف: منافسة الاتحاد على لقب الدوري "أمر سابق لأوانه"

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 01:11

كتب : FilGoal

رزاق سيسيه - الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

قال طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري إن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن ترشح فريقه للفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

وأضاف يوسف عقب الفوز على حرس الحدود 1-0 مساء الأربعاء "مشوار البطولة طويل، لذا فإنه أمر سابق لأوانه".

وأشار عبر إذاعة الشباب والرياضة "اللاعبون عند حسن الظن واكتسبوا شخصية أتمنى استمرارها".

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وتابع "مباراة الحرس كانت صعبة جدا، وأصعب من الإسماعيلي، لأن الحرس أسلوبه مرهق لأي فريق".

وبرر طلعت يوسف "الحدود يعتمد على الكرات الثابتة والعرضية والمرتدات، كما يجيد الكثافة العددية في العمق مما يعوق خلق الفرص".

ويتقاسم الاتحاد صدارة الدوري مع المقاولون العرب برصيد 13 نقطة.

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