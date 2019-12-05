الخطيب يزور تركي آل الشيخ

الخميس، 05 ديسمبر 2019 - 00:41

كتب : حسام نور الدين

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي زيارة تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا.

وجاءت هذه الزيارة للاطمئنان على صحة آل الشيخ بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا، في إطار للعلاقة التي تربط بين الخطيب وتركي آل الشيخ الذي حرص على زيارة الخطيب بمنزله في فترة العلاج الأخيرة.

وكان الأهلي قد أصدر بيانا يتمنى فيه الشفاء العاجل لمالك بيراميدز بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

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وزار آل الشيخ الخطيب في منزله الشهر الماضي للاطمئنان على صحته.

واستقبل محمود الخطيب، تركي آل الشيخ "بكل الترحاب والتقدير، وساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد "، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ الأهلي آنذاك.

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