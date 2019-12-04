مورينيو: يونايتد لعب بذكاء.. نستحق الهزيمة

اعترف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن فريقه لم يستحق الخروج بنتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد مشيدا بذكاء الأخير في التعامل مع اللقاء.

وخسر توتنام من مانشستر يونايتد بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

وتحدث مورينيو لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "لم نبدأ بشكل جيد وتعادلنا وتوقعت إننا سوف نتحسن في الشوط الثاني".

وأكمل "لكننا استقبلنا هدفا في الشوط الثاني ثم تحلى يونايتد بالذكاء في طريقة لعبه وحصل على مخالفات في أماكن هامة".

وأضاف المدرب البرتغالي "تراجع لاعبو يونايتد للخلف واعتمدوا على المرتدات ونحن لم نلعب بشكل جيد لذا استحققنا الهزيمة".

وأتم "ركلة الجزاء كان تدخل غير جيد على راشفورد وبالتالي حصلوا على فرصة لتسجيل الهدف ونجحوا".

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لمورينيو مع توتنام في رابع مباراة يقود فيها الفريق في كل البطولات.

وقفز يونايتد بفضل ذلك الانتصار إلى المركز السادس بعدما وصل للنقطة 21.

أما توتنام فتجمد رصيده عند 20 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

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