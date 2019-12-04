بالفيديو - هدف تريزيجيه لا يكفي.. تشيلسي يهزم أستون فيلا

لم ينجح الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي في قيادة فريقهما لتجنب الخسارة من تشيلسي بنتيجة 1-2 يوم الأربعاء.

وحل أستون فيلا ضيفا على تشيلسي ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

المحمدي صنع هدف أستون فيلا الوحيد لتريزيجيه في الدقيقة 41 لكنه لم يكن كافيا، فقد سجل تامي إبراهام وماسون ماونت ثنائية تشيلسي في الدقيقتين 24 و48.

الهدف هو الأول من نوعه الذي يأتي بصناعة مصرية وتهديف مصري في الدوري الإنجليزي.

وبذلك رفع تريزيجيه رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 3 أهداف.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الـ15.

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