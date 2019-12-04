بالفيديو - شباك تشيلسي تحب المصريين.. تريزيجيه ليس الأول

واصل المحترفون المصريون هز شباك تشيلسي يوم الأربعاء، حين سجل محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا هدفا لفريقه بمباراة الفريقين.

ويلعب تريزيجيه وزميله أحمد المحمدي بشكل أساسي أمام البلوز ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وصنع المحمدي الهدف الذي سجله تريزيجيه حين قابل عرضية زميله المصري.

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وسجل 3 لاعبين مصريين من قبل في شباك تشيلسي.

حسام غالي

أحرز حسام غالي أول أهداف المصريين في شباك تشيلسي حين كان لاعبا في صفوف توتنام.

المباراة كانت في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2006-2007.

أحمد المحمدي

سجل المحمدي هدفا في مرمى البلوز حين كان لاعبا في صفوف هال سيتي.

المباراة كانت ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي موسم 2014-2015.

محمد صلاح

صلاح الذي لعب في صفوف تشيلسي لمدة عام هز شباك الفريق أكثر من مرة.

فقد سجل هدفين حين كان لاعبا بصفوف بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا.

وحين انضم إلى ليفربول أحرز صلاح هدفين، أولهما في مباراة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018.

والثاني كان هدفا مميزا حين أطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك كيبا حارس تشيلسي في لقاء الجولة 24 من الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019.

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