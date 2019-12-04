بالفيديو - شباك تشيلسي تحب المصريين.. تريزيجيه ليس الأول

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 22:42

كتب : FilGoal

ستامفورد بريدج

واصل المحترفون المصريون هز شباك تشيلسي يوم الأربعاء، حين سجل محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا هدفا لفريقه بمباراة الفريقين.

ويلعب تريزيجيه وزميله أحمد المحمدي بشكل أساسي أمام البلوز ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وصنع المحمدي الهدف الذي سجله تريزيجيه حين قابل عرضية زميله المصري.

أخبار متعلقة

بالفيديو - لحظة تاريخية.. أول هدف مصري خالص في تاريخ الدوري الإنجليزي لاعب سيتي: سنقدم كل ما لدينا حتى ينتهي الموقف حسابيا كلوب قبل مواجهة إيفرتون: الأكثر شراسة سيحسم المباراة لصالحه أليسون: صلاح أعاد اكتشاف نفسه في ليفربول

وسجل 3 لاعبين مصريين من قبل في شباك تشيلسي.

حسام غالي

أحرز حسام غالي أول أهداف المصريين في شباك تشيلسي حين كان لاعبا في صفوف توتنام.

المباراة كانت في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2006-2007.

أحمد المحمدي

سجل المحمدي هدفا في مرمى البلوز حين كان لاعبا في صفوف هال سيتي.

المباراة كانت ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي موسم 2014-2015.

محمد صلاح

صلاح الذي لعب في صفوف تشيلسي لمدة عام هز شباك الفريق أكثر من مرة.

فقد سجل هدفين حين كان لاعبا بصفوف بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا.

وحين انضم إلى ليفربول أحرز صلاح هدفين، أولهما في مباراة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018.

والثاني كان هدفا مميزا حين أطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك كيبا حارس تشيلسي في لقاء الجولة 24 من الدوري الإنجليزي موسم 2018-2019.

طالع أيضا

وردة ينصر لاريسا في كأس اليونان

شباك تشيلسي تحب المصريين

كارتيرون: راض عن الأداء ضد الشرقية

أول هدف مصري خالص في تاريخ الدوري الإنجليزي

جبهتان ناريتان في ملامح تفوق الزمالك على الشرقية

الاتحاد يقفز لصدارة الدوري

تشيلسي محمود حسن "تريزيجيه" محمد صلاح أحمد المحمدي حسام غالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب: لم أتوقع هذا الأداء المثالي أمام إيفرتون.. وأوريجي مذهل 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد يكشف كواليس "لماذا وقع للأهلي وكيف خدعه الزمالك في النهاية؟" 5 ساعة | الدوري المصري
كراوتش: أتفهم شعور صلاح حين جلس على مقاعد البدلاء ضد إيفرتون 6 ساعة | المحترفون
النقاز: لم أتقاضى مليما لمدة 3 أشهر.. وأزمة المستحقات بدأت منذ انضمامي للزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
لماذا اللعب جيدا ضد الكبار فقط وغياب وسط توتنام في ملامح انتصار يونايتد 7 ساعة | تقرير في الجول
طلعت يوسف: منافسة الاتحاد على لقب الدوري "أمر سابق لأوانه" 7 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك