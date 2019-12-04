مدرب الشرقية: فارق الإمكانيات والخبرات حسم اللقاء لـ الزمالك

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 22:22

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرقية

يرى مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني للشرقية أن فارق الإمكانيات والخبرات منح الزمالك الفوز أمام فريقه.

وانتصر الفريق الأبيض على الشرقية بثلاثية مقابل هدف في دور الـ32 من كأس مصر. لقاء شهد الظهور الأول للمدير الفني باتريس كارتيرون.

وقال مزيكا عقب المباراة: "خضنا لقاء الزمالك وفقا للإمكانيات وحاولنا الفوز لكن هناك فارق الإمكانيات والخبرات ولم يسر اللقاء كما خططنا".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "هدف الزمالك الأول جاء من خطأ واضح في التحضير بعد تقديم نصف ساعة جيدة".

وأتم "أسعى في الوقت الحالي للعودة لدوري القسم الثاني وسنعمل علي عودة الشرقية لمكانته الطبيعية".

واستهل الفارس الأبيض رحلة دفاعه عن اللقب بانتصار سهل على ضيفه في لقاء عاد فيه الزمالك لملعب القاهرة بعد غياب 588 يوما.

وتأهل الزمالك، بطل كأس مصر في آخر موسمين، للدور ثمن النهائي ليضرب موعدا مع سموحة أو العبور.

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