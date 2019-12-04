4 قرارات من الأهلي.. ملعب السلام وفرع في الصعيد وتوسعة مقر الجزيرة

أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن عدة قرارات اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي أقيم في ملعب مختار التتش في الجزيرة.

وقال الخطيب في كلمته: "حصلنا على حق انتفاع استخدام ملعب السلام لـ25 عاما وهذا من أجل الجماهير".

وأضاف " كان مزعجا لنا سفر الجمهور إلى ملعب برج العرب وعودتهم في المساء لذا قررنا الحصول على حق انتفاع استاد السلام".

وأكمل "قررنا إنشاء ملعبين فرعيين في ملعب السلام واستراحة خاصة لإضفاء مزيدا من الراحة لمختلف الفرق السنية".

وواصل الخطيب "كذلك قررنا إنشاء فرع خامس للنادي في الصعيد".

وأضاف "كذلك تم اتخاذ قرارا بتوسعة مقر الجزيرة إذ أن 18 فدانا ليست كافية الآن بالنظر لعدد الأعضاء".

وأتم "اتفقنا مع وزارة التربية والتعليم على الحصول على مجمع حمامات السباحة وستقوم شركة استادات بتطويره والأهلي سوف يستخدمه".

وفي نهاية المؤتمر تم توقيع بروتوكول التعاون بين الأهلي واستادات القابضة.

ويحصل الأهلي جراء ذلك المشروع وفقا لما أعلنه النادي في بيان رسمي في وقت لاحق على التالي:

** يحصل النادي الأهلي على عائد مالي لا يقل عن 55 مليون جنيه سنويًا.

** وجود ملعب دائم لمباريات الفريق الأول لكرة القدم يخفض تكاليف ميزانية التشغيل للفريق والمتمثلة في: ايجارات الملعب للمباريات الرسمية والودية – تكاليف صيانة ملاعب التدريب – تكاليف الانتقالات الى الملاعب خارج القاهرة.

** زيادة الخدمات المقدمة الى شركاء الأهلي من الوكالات التسويقية والشركات الراعية وخفض تكاليف تفعيل وتشغيل العقود التسويقية والتجارية.

** زيادة اعداد المشاركين في أكاديميات النادي في كل فروعه بالقاهرة أو الصعيد.

** تمكين النادي من تقديم خدمات ومشروعات جديدة (عضوية محددة المدة الزمنية – حقوق التسمية – تذاكر موسمية – خدمات جلوس الاعضاء).

** فتح الطريق امام تطبيق فكرة انشاء اندية جديدة بالمحافظات الكبرى دون تحمل اي تكاليف استثمارية.

** تخفيف التكدس في بعض فروع النادي من خلال نقل بعض الفرق الرياضية للتدريب والمباريات الى المقرات التابعة لوحدة الأهلي الاقتصادية. خاصة أنه شركة استادات ستقوم بتوفير ملعبين للتدريب بجوار الملعب الرئيسي للتدريبات ولاستضافة مباريات فرق الناشئين (ملاعب كرة القدم إلى ستاد السلام – السباحة الى صالة الجيزة) وانشاء استراحة للناشئين

** تطوير قناة الأهلي الفضائية دون تحمل أي أعباء لاسيما فيما يخص المحتوى المنتج (مثل: شراء الملخصات) مع استمرا الاحتفاظ بالحد الادنى المضمون والذي لن يقل عن 20 مليون جنيه.

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