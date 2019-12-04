الزمالك يعبر الشرقية بأقل مجهود في أول ظهور لـ كارتيرون

رغم أنها التجربة الأولى للمدرب الجديد، ورغم خسارة الفريق في آخر مواجهتين، إلا أن الزمالك لم يجد صعوبة في عبور الشرقية في دور الـ32 لكأس مصر بالفوز 3-1 يوم الأربعاء.

واستهل الفارس الأبيض رحلة دفاعه عن اللقب بانتصار سهل على ضيفه في لقاء عاد فيه الزمالك لملعب القاهرة بعد غياب 588 يوما.

وتأهل الزمالك، بطل كأس مصر في آخر موسمين، للدور ثمن النهائي ليضرب موعدا مع سموحة أو العبور.

8 تغييرات

وأجرى الزمالك، الذي خاض أول مباراة مع مدربه الجديد باتريس كارتيرون، تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية التي بدأت مواجهة مازيمبي يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا وخسرت بنتيجة 3-صفر.

أخذ محمد أبو جبل مكان محمد عواد في المرمى، وبعد رحيل حمدي النقاز شارك حازم إمام في مركز الظهير الأيمن.

وعاد القلب النابض طارق حامد لوسط الملعب بعدما حرمته الإصابة من مواجهة مازيمبي، وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وعمر السعيد منذ البداية.

وسيطر الزمالك مبكرا على مجريات اللقاء وواجه أداء بدنيا قويا من الشرقية الذي حاول القتال أملا في انتزاع فوز مفاجئ على حامل اللقب.

وأول تهديد لمرمى الشرقية جاء من عبد الله جمعة الذي سدد الكرة في القائم في الدقيقة 13، وبعد لحظات قطع الزمالك الكرة من منافسه وسدد أشرف بن شرقي الكرة وتصدى لها ببراعة محمد عبد المنعم "مشمش" حارس الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.

التشكيل الرسمي للزمالك لمواجهة الشرقية في دور الـ 32 لكأس مصر pic.twitter.com/eskcSaJswU — FilGoal (@FilGoal) December 4, 2019

ثنائية

واستمر الأبيض مهيمنا إلى أن هز الشباك في الدقيقة 24 عن طريق المغربي بن شرقي الذي تابع كرة ارتدت من القائم إثر تسديدة من عمر السعيد.

وهدأ إيقاع المباراة كثيرا بعد هدف بن شرقي واستمر تراجع الشرقية أمام سيطرة الزمالك الذي عزز تفوقه بهدف ثان في الدقيقة 41 سجله فرجاني ساسي التونسي بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من حازم إمام.

ومع بداية الشوط الثاني تقدم لاعبو الشرقية باحثين عن ظهور أفضل وبات اللقاء متكافئا مع هدوء الزمالك الذي اكتفى بالتقدم بهدفين في النصف الأول من المواجهة.

وفي الدقيقة 66 أجرى كارتيرون أول تغييرين، دخل مصطفى فتحي ومحمد أوناجم بدلا من شيكابالا وعمر السعيد.

وأنهى التغييرات المتاحة له في الدقيقة 71 بالدفع بأحمد سيد "زيزو" بدلا من أوباما.

واستعاد الزمالك زمام الأمور واستغل جبهته اليسرى القوية ليسجل هدفا ثالثا أحرزه بن شرقي إثر تمريرة من زيزو من داخل منطقة الجزاء الذي تسلم تمريرة بينية من عبد الله جمعة في الدقيقة 77.

وحفظ الشرقية ماء وجهه بهدف متأخر أحرزه محمود عبد الواحد بضربة رأس في الدقيقة 91 إثر ارتداد الكرة من مدافع الزمالك.







































































































































































































































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