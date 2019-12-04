رسميا – برشلونة يجدد عقد أنسو فاتي.. وشرط جزائي ضخم

أعلن برشلونة اليوم الأربعاء تجديد تعاقد لاعبه الشاب أنسو فاتي رسميا حتى صيف عام 2022 بعدما كان عقده السابق ينتهي في 2020.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة فإن الشرط الجزائي للاعب الشاب ارتفع من 100 مليون يورو إلى 170 مليون يورو.

وفور توقيعه عقد لاعب أول وليس شابا فإن الشرط الجزائي سيصل إلى 400 مليون يورو بشكل مباشر.

اللاعب مواليد عام 2002 شارك مع برشلونة في الموسم الجاري في 11 مباراة في كل البطولات.

وسجل لاعب المنتخب الإسباني خلال تلك المباريات هدفين وصنع هدفا وحيدا.

وبدأ اللاعب مشواره في أكاديمية إشبيلية عام 2012 قبل أن ينضم في 2016 إلى برشلونة حيث وصل للفريق الأول.

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