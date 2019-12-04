رسميا – برشلونة يجدد عقد أنسو فاتي.. وشرط جزائي ضخم

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 21:04

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة - فياريال

أعلن برشلونة اليوم الأربعاء تجديد تعاقد لاعبه الشاب أنسو فاتي رسميا حتى صيف عام 2022 بعدما كان عقده السابق ينتهي في 2020.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة فإن الشرط الجزائي للاعب الشاب ارتفع من 100 مليون يورو إلى 170 مليون يورو.

وفور توقيعه عقد لاعب أول وليس شابا فإن الشرط الجزائي سيصل إلى 400 مليون يورو بشكل مباشر.

أخبار متعلقة

أليسون: صلاح أعاد اكتشاف نفسه في ليفربول بالفيديو - جوارديولا يخطئ في اسم سيتي.. "بايرن ميونيخ؟ ما الذي كنت أفكر فيه؟" مؤتمر كلوب: فان دايك الأحق بالكرة الذهبية

اللاعب مواليد عام 2002 شارك مع برشلونة في الموسم الجاري في 11 مباراة في كل البطولات.

وسجل لاعب المنتخب الإسباني خلال تلك المباريات هدفين وصنع هدفا وحيدا.

وبدأ اللاعب مشواره في أكاديمية إشبيلية عام 2012 قبل أن ينضم في 2016 إلى برشلونة حيث وصل للفريق الأول.

طالع أيضا

رسميا - لا مشاركة في طوكيو.. تأكيد قرار إيقاف اتحاد رفع الأثقال بسبب المنشطات

مصدر من الأهلي لـ في الجول: الانتفاع بـ استاد السلام لن يعطل إنشاء ملعبنا

أليسون: صلاح أعاد اكتشاف نفسه في ليفربول

مباراة تجمع بين نجوم العالم تحت سفح الأهرامات

برشلونة فاتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - خامس مرة في تاريخها.. البحرين لنهائي خليجي 24 على حساب العراق 9 دقيقة | الوطن العربي
مدرب أبو قير لـ في الجول: لم نلعب بالتشكيل الأساسي ضد الإنتاج.. وسؤال للجنة المسابقات 9 دقيقة | مصر
رباعية ممتعة لكتيبة جلال في كأس مصر.. المصري يعبر قنا ويضرب موعدا مع المقاولون 14 دقيقة | مصر
ثلاثي أبو قير يشرح لـ في الجول سبب تخطي الإنتاج.. "وثقنا في الفوز" 32 دقيقة | مصر
أبولا البرتغالية.. إبراهيموفيتش: رؤية رونالدو الحقيقي في إيطاليا؟ لا هو واحد فقط وبرازيلي 45 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – 3 أسباب لإقامة لقاء الزمالك في السلام.. ولماذا لم يطلق عليه استاد الأهلي 54 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 تقرير برتغالي: أفيش يشكو كهربا لـ فيفا.. اللاعب وقع لـ الأهلي 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك