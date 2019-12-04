تشكيل القمة – طريقة جديدة لـ يونايتد.. ومورينيو يدفع بقوته الضاربة في توتنام

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 20:41

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - توتنام

لجأ أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لطريقة جديدة خلال الموسم الجاري أمام توتنام بالاعتماد على 4-3-3 في قمة الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف يونايتد اليوم الأربعاء في ملعبه أولد ترافورد نظيره توتنام في عودة جوزيه مورينيو الأولى لمسرح الأحلام بعد إقالته من تدريب الشياطين الحُمر في ديسمبر 2018.

ويحتل يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة بينما يأتي توتنام سادسا بـ20 نقطة.

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وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: آشلي يونج- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط: سكوت مكتوميناي- فريد- جيسي لينجارد

في الهجوم: ماركوس راشفورد- ماسون جرينوود- دانييل جيمس

أما تشكيل توتنام الذي أعلنه مورينيو فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: باولو جازانيجا

في الدفاع: يان فيرنتونخين- توبي ألدرفيلد- دافينسون سانشيز- سيرجي أوريير

في الوسط: موسى سيسوكو- هاري وينكس- هيونج سون مين- ديلي آلي- لوكاس مورا

في الهجوم: هاري كين

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