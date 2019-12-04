قال محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلي إن مواجهة الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة العربية ستكون بمثابة فرصة لتعويض الهزيمة المحلية بثلاثية دون رد.

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com: "هذه فرصة كبيرة لنا لتعويض الهزيمة التي تلقيناها في الدوري".

وأضاف "سنلعب بكل قوة للتأهل أمام الاتحاد الذي نعرف عنه كل شيء هو أيضا يعرف عنا كل شيء".

وبالحديث عن التعادل مع طنطا اليوم الأربعاء سلبيا بدون أهداف في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة قال مدرب الدراويش الآخر أدهم السلحدار لـFilGoal.com: "الوقت لم يسعفنا لعلاج اللاعبين نفسيا بعد الهزيمة من الاتحاد".

وأكمل "الوقت كذلك لم يسعفنا في إحداث فنيات مختلفة اليوم لهذا ظهرنا بالشكل القديم لنا".

وأتم "سنعمل خلال الأيام المقبلة على إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة والتدرب بشكل أفضل".

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