تحديد موعد مواجهتي الإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية

حُدد موعد مباراتي الذهاب والإياب بين ناديي الاتحاد السكندري والإسماعيلي بكأس محمد السادس للأندية العربية في حضور محمد مصيلحي رئيس الالتحاد وحسام الزناتي مدير لجنة المسابقات.

وتقام مباراة الذهاب يوم 28 ديسمبر الجاري فى السادسة مساء بالإسكندرية.

على أن تقام مباراة العودة في 24 يناير بالإسماعيلية الخامسة مساء.

ومن المفترض أن يواجه الدراويش الزمالك يوم 23 يناير في مسابقة الدوري الممتاز، ما يعني احتمالية تأجيل المواجهة بينهما.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو VAR في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق.

وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما الاتحاد تخطى المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

ويتأهل الفائز من المواجهة المصرية لمواجهة المتأهل من الرجاء المغربي ضد الفائز من المواجهة المتبقية في ثمن النهائي بين مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي.

وكانت مباراة الذهاب بين القوة الجوية ومولودية الجزائر قد انتهت بالتعادل السلبي في العراق.

وانتصر الاتحاد على الإسماعيلي بثلاثية بيضاء قبل أيام في الأسبوع السادس من الدوري الممتاز، ما تسبب في رحيل مدرب الأخير ميودراج ييسيتش عن منصبه وتولي الثنائي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة المهمة الفنية بشكل مؤقت.

اقرأ أيضا

المقاولون يطيح بالجزيرة من كأس مصر

يويفا: نناقش تعديلا على قانون التسلل

الأهلي يعلن زيادة جمهوره في مباراة الهلال

كلوب: فان دايك الأحق بالكرة الذهبية

خبر في الجول - الأهلي يحصل على حق انتفاع بـ استاد السلام لـ25 عاما

الإسماعيلي يواجه الاتحاد في البطولة العربية