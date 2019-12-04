في الدرجة الثانية - منتخب السويس يتعاقد مع تامر مصطفى بدلا من محمد صلاح

أعلن محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس التعاقد مع تامر مصطفى ليتولى منصب المدير الفني للفريق بشكل رسمي خلفا لمحمد صلاح.

وتحدث محمد هلال لـFilGoal.com: قائلا: "المفاوضات مع تامر مصطفى لاعب المقاولون السابق استغرقت يومين فقط واليوم وقعنا العقود".

وأكمل "رضا الفداوي سيكون مدرب عام وسبق له قيادة بورتو السويس في الدرجة الثانية".

وأردف رئيس منتخب السويس "أتمنى من الجميع مساندة الجهاز الفني للاستمرار في المنافسة على الصعود والجمهور له دور كبير في ذلك".

ويحتل منتخب السويس المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق ست نقاط عن سيراميكا المتصدر.

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