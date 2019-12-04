المقاولون: هدفنا الفوز بكأس مصر.. وبدأنا تسويق لاعبينا في سويسرا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 16:52

كتب : FilGoal

محمد سالم - الزمالك - المقاولون العرب

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب إن طموح فريقه هو الفوز بكأس مصر من أجل المشاركة في الكونفدرالية. وذلك في تصريحاته عقب مواجهة الجزيرة مطروح في الكأس.

وصرح عادل عبر إذاعة "الشباب والرياضة قائلا: "طموحنا الفوز بكأس مصر لنشارك في بطولة إفريقيا".

وأضاف "أشكر اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، متفائل بهم والإدارة لن تتوقف عن الدعم".

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ونجح المقاولون في الفوز بنتيجة 2-0 ضد الجزيرة مطروح ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وتابع عادل: "التقيت بعض وكلاء اللاعبين في سويسرا لتسويق بعض لاعبي المقاولون خلال الفترة القادمة".

وأتم "لدينا طاهر محمد ومحمد سالم ويوسف الجوهري وأحمد الشيمي، لقد عرضت عدة أشرطة فيديو لهم على الوكلاء، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق".

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الفائز من مواجهة المصري وقنا في دور الـ16 من الكأس.

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