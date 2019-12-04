تشامبرلين: صلاح وماني متشابهان.. كلاهما لا يمرر كثيرا ويصوم شهر رمضان

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 12:28

كتب : FilGoal

صلاح وماني

قال أليكس أوكساليد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول إن ساديو ماني ومحمد صلاح ثنائي فريقه لديهم الكثير من الأشياء المشتركة مثل قلة التمرير وكثرة التسديدة بجانب صيام شهر رمضان. وذلك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي.

وصرح تشامبرلين "صلاح وماني لديهما شيء مشترك، كلاهما لا يمرر الكرة كثيرا".

تشامبرلين كان يتواجد ضمن حدث خاص بتنظيم رابطة الدوري وليفربول في فصل مدرسي حينما سأله بعض الأطفال عن التشابه بين ماني وصلاح، ليجيب بطريقة ساخرة ثم شرح تأثير شهر رمضان على الثنائي.

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وواصل "ويحبان التسديد كثيرا، وكلاهما من إفريقيا ومسلم، إنهما ثنائي من لاعبينا لديهم فترات مختلفة في الموسم يكون عليهم الصيام مثل شهر رمضان".

وأكمل "شهر رمضان يكون اختبار لهم لأنهم لا يأكلون ولا يشربون خلال أوقات معينة والفريق بالكامل والطاقم التدريبي جميعنا يحاول مساعدتهم لاجتياز الصيام".

ليفربول يستعد لمواجهة إيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء.

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