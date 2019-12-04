كلوب يطالب جميع لاعبي ليفربول بالتأهب: يستحق الكثيرون الفرصة

طالب يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي من لاعبي الفريق بالاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تشهد مباريات عديدة.

يلتقي ليفربول مع إيفرتون في دربي ميرسيسايد، وهي المباراة الأولى ضمن 11 مواجهة للريدز حتى مطلع الشهر المقبل.

ويفتقد ليفربول خدمات فابينيو البرازيلي الذي يعاني من إصابة في الكاحل تُغيبه 3 أشهر، بالإضافة إلى المدافع الكاميروني جويل ماتيب.

وقبل مواجهة إيفرتون قال الألماني "لم أتردد أبدا أنه لا يمكن أن تكون ناجحا إلا إذا كان لديك مجموعة من اللاعبين يعترف جميعهم بأهميتهم وقيمتهم".

وتابع "نحن الآن في فترة التي تكون فيها كل دقيقة في الملعب لكل لاعب ذات قيمة، إذا قلّل أي لاعب مساهمته حتى بأقل نسبة مئوية لأقصر فترة زمنية فلن نحقق شيئا".

ومن المنتظر أن تشهد المباريات المقبلة مزيدا من الدقائق لمشاركة كل من آدم لالانا وديفوك أوريجي وشيردان شاكيري رفقة كل من ثنائي الشباب راين بروستر وهيرفي إيليوت.

وواصل "أرى التأثير الذي يتمتع به جميع لاعبينا على ما نقوم به على أساس يومي. لدينا لاعبين خارج ميلوود لا يتمتعون بنفس الفرصة التي يتمتع بها المدربين وأنا. ولكن في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة الأمور ستتغير بالطبع".

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وأردف الألماني "لدي اعتقاد تام بأن مساهمة الفريق بأكمله ستعززنا فقط بسبب ما أراه في التدريبات".

وأتم "هناك الكثير من اللاعبين في صفوف الفريق، وحتى الآن ليس لدي أي تفسير معقول لإخبارهم لماذا لم يبدأوا المزيد من المباريات، لقد استحق الكثيرون الفرصة".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ولديه مواجهة في دوري أبطال أوروبا أمام ريد بول سالزبورج لحسم بطاقة التأهل لثمن نهائي البطولة الأوروبية.

كما يلتقي الريدز مع أستون فيلا في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ومن ثم في اليوم التالي يخوض أول مباراة له في كأس العالم للأندية المُقامة في قطر الشهر الجاري.

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