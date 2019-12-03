مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-2-2019.. الأهلي وبني سويف وعودة الدوري الإنجليزي
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 00:21
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي نظيره بني سويف في السابعة والنصف مساء عبر قناة "أون سبورت" في دور الـ32 من كأس مصر.
وفي سياق البطولة ذاتها يلتقي نادي مصر مع الجونة عبر ذات القناة في تمام الخامسة مساء.
أما في الدوري الإنجليزي ففي الجولة 15 سيفتتح كريستال بالاس المباريات بلقاء بورنموث في تمام التاسعة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".
وفي تمام العاشرة والربع مساء سيلتقي بيرنلي مع مانشستر سيتي عبر قناة "بي إن سبورتس 2".
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